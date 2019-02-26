張安樂抬棺抗議警方處置得宜 徐國勇前往中正一慰問

2019-02-26 19:57

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上中華統一促進黨總裁張安樂，率眾抬棺到立法院外抗議，還一度與警方爆發口角衝突，幸虧轄區中正一分局警方處置得宜，不僅沒讓衝突擴大，還將違反集會遊行法的張函送法辦。內政部長徐國勇今天下午特地到中正一分局頒發加菜金，對警方嚴正執法表達鼓勵與肯定。

今天早上10點半，張安樂率1百多名群眾，抬棺到立法院外抗議，還說要將棺材送給行政院長蘇貞昌。不過，轄區中正一分局早就加派警力到場戒備，抗議過程中張安樂等人企圖將棺材由貨車抬下，但隨即遭警方抬回車上並查扣棺材，同時針對張安樂等帶頭滋事者舉牌警告、依違反集會遊行法送辦，整起抗議事件在1小時內落幕，沒有人員受傷。

徐國勇認為警方處理今天早上的陳抗活動，不僅十分明確、果決，他也十分肯定警方嚴正執法的立場。徐認為，警方處理聚眾陳抗，不會因抗議群眾的政治立場而改變作法，人民有表達言論的自由，但不應該踰越警方執法紅線；往後若有陳抗團體對警方做出暴力行徑，將決不寬貸。

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