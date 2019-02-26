老公的小三竟是弟媳 她活逮2次獲賠330萬

2019-02-26 20:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓女子與丈夫結婚20多年，去年她發現丈夫出軌，小三竟是她的弟媳魏女，偷情男女賠償280萬元，還簽協議書保證不聯絡，否則再賠250萬元，3個月後又上摩鐵被逮，郭女一怒告上法院，高雄地院認定已賠280萬，再求償250萬過高，判2人只需連帶賠50萬元。

郭女說，她與江姓丈夫結婚25年，育有1雙兒女，小三魏女是她弟弟的老婆，去年2月間，她發現丈夫與魏女有染，2人不否認，同意賠償她280萬元，還簽下協議書，承諾不再以任何方式聯絡、接觸，若違約願再賠250萬元。

但3個月後，丈夫和弟媳故態復萌，去年5月、6月間又上摩鐵，丈夫還曾藉故跑到弟媳家，被發現共處一室，郭女憤而提告，要求履行協議求償250萬元。

江男、魏女均否認違反協議內容，魏女堅稱，因為平日經營團購，大伯江男又在販賣果乾、芒果等零嘴，可以給她較高折扣，為了討論買賣細節才聯絡，沒有妨害家庭行為，不認有違反協議內容，還說協議書違約金額過高，超出一般同類型的違約金額。

法官認為，被告於去年已有妨害家庭紀錄，簽下協議書後，又選在摩鐵會面，實屬不妥，協議內容「雙方關係到此結束……不再以任何方式做聯絡或接觸」，即使2人真為網購交易見面，仍有違反協議書約定條款，應付違約金。

法官考量2人已賠郭女280萬元，簽約後4個月內又違反協議，再付違約金250萬元，確實超過實務上通例案件的賠償金額，裁定2人給付的違約金額酌減為50萬元，仍可再上訴，這對外遇男女恐面對330萬元的偷情代價。

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