2根手指遭家暴夫砍斷 女雨夜奔逃躲車上被警尋獲送醫

2019-02-26 18:35

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣江姓男子情緒失控後涉嫌拿刀砍太太，被砍斷手指的江妻逃到路旁躲在廢棄汽車上，警方據報在雨夜中沿路搜尋找到被害人，助她暫時遠離家暴陰影。

砍殺太太的江男（38歲，有毒品前科）隨後還吞藥開車上街「找老婆」，失控的他連撞4輛車後被警方逮捕送醫，但他並未冷靜下來，在醫院時不但大吵大鬧，回到派出所後還不斷罵髒話且動手掐女警脖子，最後多名現場員警合力將他壓制，江男才安靜下來。

警方表示，江男23日晚間和太太口角後，竟拿刀用刀柄狂敲太太的頭，最後還砍向對方，把她的右手無名指和小指都砍斷了，當時雖然下雨，但驚恐萬分的江妻仍設法逃到屋外並躲到路旁的廢棄汽車裡。

新竹縣竹東警分局二重派出所據報後，指派2名警員沿著竹東鎮中興路二段，一輛一輛檢查停放在路旁的車輛，最後終於找到躲在一輛老舊深色汽車裡的江妻，當時她血流不止，立刻叫救護車將她送醫。

警方表示，長期失業的江男，過去曾多次對太太動粗，這次變本加厲拿刀砍殺太太，偵訊後依殺人未遂、公共危險、妨害公務及違反家庭暴力防治法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。檢方偵訊後也向新竹地方法院申請羈押，法院在25日裁定羈押。

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