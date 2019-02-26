被判應支付遠通電收代墊費2483萬 高公局這樣說…

2019-02-26 18:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠通電收與交通部高速公路局的「超商補繳通行費手續費爭議案」，今日高等法院二審判決逆轉，判決遠通電收勝訴，高公局應支付2483萬餘元及利息。遠通電收表示，尊重法院判決，但要強調這筆費用並非向高公局「索賠」，而是請求「支付」合約規範外的代墊費用。高公局則表示，後續等收到判決書後，會與律師討論法官判決理由為何與一審差距這麼大，之後再決定是否要上訴；假設後續確定遠通不必再支付這筆費用，未來可能就會回歸民眾自行負擔，但也不排除高公局編列預算吸收。

超商補繳通行費手續費爭議，主因起於立法院於2014年決議，要高公局請遠通吸收民眾於超商補繳費用時的手續費，遠通認為民眾至超商繳交通罰單、健保費、學雜費，或購買台鐵、高鐵車票，都須自行支付手續費給超商，要遠通支付並不合理；且遠通電收承諾eTag用戶於超商儲值時，可無須負擔手續費，這一點也從來沒有變過，民眾只要申辦eTag後，至超商儲值便可以不需負擔手續費。

遠通電收當時提起訴訟主張，是民眾於超商等通路補繳通行費用的手續費，應由高公局負擔或由遠通向民眾收取。高公局則主張依雙方契約，補繳通行費本屬遠通電收的工作範圍，手續費即應由遠通吸收。原本地方法院一審時是判決高公局勝訴，但今日二審卻大翻盤改判遠通勝訴。

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