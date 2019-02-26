3天2度竊價值40萬電纜線 小偷生日當天遭逮

2019-02-26 17:06

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮一處科技公司倉庫，因平日無人看管，3天內2度遭偷走電纜線，損失金額高達40萬，業者雖報案，但因現場監視器影像模糊，使追查倍加困難，但警方研判竊嫌會前往資源回收場賣贓物，因此加強查勤，昨日果然在回收場逮捕正要典當電纜線的46歲游姓、39歲陳姓竊嫌，全案依竊盜罪嫌移送。

竹南警分局表示，昨日接獲轄區科技公司報案，稱工廠3天內2度遭竊走價值約40萬元的電纜線，警方調閱廠區監視器但影像太過模糊難以辨認，再加上竊嫌未使用交通工具，使辦案增添難度，但經過偵查隊員7小時抽絲剝繭，研判竊賊應會前往附近資源回收場銷贓。

警方立即加強轄區電纜線查贓勤務，於昨天傍晚於一家資源回收場發現游男及陳男形跡可疑，經盤查發現車輛上載運一批電纜線，經被害人指認確認為失竊的贓物，2賊才坦承犯行，而昨天剛好也是游嫌生日，沒機會慶生先因行竊遭逮，也讓他自嘆歹路不可行。

警方將2嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並將擴大調查。而被害人也感謝警方火速破案，使他們得以找回部分未被銷贓的電纜及生財工具，減少損失。

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