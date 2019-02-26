嫌車太慢 他按一聲喇叭換9顆子彈

2019-02-26 15:30

〔記者王捷／台南報導〕周姓男子跟跟另外兩個朋友凌晨1時許到海邊玩，結果嫌前方的機車開太慢，按了一聲喇叭，最後轎車立刻迴轉。周男以為讓喇叭警告了對方，沒想到對方轎車迴轉後立刻尾隨在他後方，下一秒就傳來數聲槍響，周男的肩膀、大腿都遭槍傷，送往醫院救治目前沒有生命危險，他向警方供稱只是因為一聲喇叭就換了9顆子彈，但是警方認為事情沒有這麼單純，目前還在釐清人際關係。

20歲的周男與朋友都是鷹架工人，過去沒有不良的前科，今日凌晨1時許他開著家裡的轎車跟另外2名朋友要去海邊玩，不過行經在途中時，有一輛轎車擋在前方開的比較慢，周男就按了一聲喇叭稱要「提醒」前車。

周男向警方供稱，沒想到前車突然來個緊急迴轉，他也不知道什麼原因，下一秒就在道前方轎車轉到他車後，接著就突然聽到槍擊聲，最後跨超車追過他逃走，他驚嚇過後肩膀跟大腿才傳來痛楚，在朋友幫忙急忙送他到醫院治療。

醫院發現周男的傷口疑似槍傷，立刻通報轄區的分局，讓這件槍擊案曝光。警方調查周男的車上有9處彈擊點，研判可以嫌犯開了9槍，雖然周男強調這是行車糾紛，但警方發現周男對案發過程說的有些可疑，懷疑事情不單純，目前正透過人際關係調查，同時也鎖定了特定對象，積極偵辦。

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