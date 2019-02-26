表揚當街凶殺案偵破員警 黃偉哲：治安經費不能省

2019-02-26 15:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區大林新城國宅商圈在本月22日發生當街持刀殺人未遂案，警方在案發後16小時迅速破案，市長黃偉哲今天到主辦的市警六分局頒發八萬元獎金、表揚破案有功員警。黃偉哲強調，「治安經費絕對不能省！」，很感謝員警不眠不休、快速偵破這件重大刑案。

2月22日晚間6點多，南市南區大林國宅人行道發生街頭凶殺案，警方徹夜追查，於6小時內鎖定嫌犯身分，案發後16小時逮獲林姓女嫌破案。市警六分局於案發後即成立專案小組、投入大批警力追查，並結合警局鑑識中心、市刑警大隊全力偵辦。

南市警察局長黃宗仁當天休假回台北，得知發生當街凶殺案後，連忙搭車返回台南到派出所坐鎮指揮。黃宗仁說，此案震驚全國，如不儘速偵破，易引發民眾恐慌，但現場線索薄弱，警方備受考驗，偵辦的員警能在6小時內確認凶嫌身分、快速偵破，實在難能可貴。

市長黃偉哲頒發破案獎金、表揚六分局有功員警，黃還以電影《捍衛戰士》比擬南市警方有超強的「治安戰技」及辦案技巧；而警方所需的治安裝備工具，市府一定會全力支持，不會省應該花的治安經費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/