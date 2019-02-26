前國安局長楊國強被控做假帳 高院逆轉改判無罪

2019-02-26 14:58

〔記者楊國文／台北報導〕國安局前局長楊國強遭控擔任欣欣客運董事長期間，配合大有巴士前董事長林文彬假借顧問費名義，核銷私人花費45萬元，事後楊國強認罪，並賠償大有巴士，一審被依違反商業會計法，判楊3月徒刑，緩刑2年，須支付公庫3萬元，楊不服提起上訴；高等法院認定，楊國強確有接受林委託多項事務而收取公關費用，不能以楊的自白做為有罪認定，今逆轉改判無罪；可上訴。

69歲的楊國強資歷完整，2008年以國安局駐美特派員中將身分退伍，退伍後，轉任退輔會投資的欣欣客運擔任董事長，2015回鍋年出任國安局長，2016年10月請辭獲准。

檢方起訴指出，林文彬自2008年2月起至2010年9月擔任大有巴士董事長，明知大有巴士並未僱曾任欣欣客運董事長的楊國強為顧問，竟自2009年10月至2010年6月間，由楊國強以「禮品」、「油資」、「保養工資」、「手錶」、「行動電話」等私人發票及收據交給林文彬或會計，以顧問費用核銷，每月5萬元計，總共支付45萬元給楊。

台北地院審理時，楊國強認罪，並賠償大有巴士，大有同意不追究，輕判楊3月徒刑，緩刑2年，須支付公庫3萬元。楊不服，上訴高等法院。

高院傳訊林文彬、雲從龍公司負責人楊冠宇等人作證，證實楊國強確有接受林文彬委託，處理雲從龍公司大客車、大有巴士新營運路線開發、停車場所需用地事實，足以認定楊接受林所託，為大有巴士公司洽購停車場土地、大客車購買事宜，且楊主觀上是基於受林委託而收取其墊付的費用及公關費用。

高院也認定，楊國強提供的單據，在大有巴士如何做帳、核銷，楊無法知悉，主觀上並無明知不實事項而做假帳等犯意，不能以楊的自白即做為有罪的認定，今改判無罪。

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