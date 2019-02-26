嘉義縣警局劃設績優人員停車位 一年可省7200元

2019-02-26 15:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局後方廣場停車位不足，且行車動線不佳，警員及洽公民眾困擾已久，後勤科科長郭寶宗重新規劃停車格，並增加績優人員停車位，原本停在鄰近的嘉義縣政府地下停車場，一年需繳7200元，現在績優人員將可省下此筆停車開銷。

嘉義縣警局表示，目前將原有停車格由寬度3公尺縮小為2.5公尺，重新規劃後停車位數量由26格增加至37格，重新劃設後增加11格車位分配給予績優人員及洽公民眾使用。

過去車位不足時，警察人員停放於隔壁的嘉義縣政府地下停車場，每月需繳600元停車費，縣警局採劃設7格績優人員停車位制度來激勵士氣。

縣警局表示，遴選過程為求公平慎重，由局本部各業務單位提報績優人員參加遴選，經考績委員會按各績優人員辦理業務工作相關功績及勞績進行綜合考量，委員會遴選績優人員分別為刑事警察大隊偵查佐蔡鳳萍、保安科警務員蔡奇河、保防科股長彭敬峯、訓練科警員陳智勇、防治科警務員張嘉琳、秘書科股長林建成、刑事警察大隊偵查員謝武勳等7名，每人各分配停車位1格，使用期限1年，每年重新檢討1次。

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