詐欺父想死無勇氣強拉2幼女陪上吊 彰檢加重判刑

2019-02-26 14:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名37歲廖姓男子，今年1月因詐欺案準備入監服刑1年6月，入監前夕竟帶著一對年僅6、7歲女兒前往芬園鄉貓羅溪河畔，表示「要吊死你們再自殺」，並拿出電線圈要吊2女童脖子，經女兒反抗與路人見狀喝止才作罷，廖男第一次行凶失敗，下午又想帶2女兒再度陪死時與廖兄起衝突，直到警方趕至才把廖男逮捕。彰化地檢署近日偵查結束，認為廖男枉為人父，將子女當財產，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌提起公訴，並請法官家重其刑。

起訴書內容指出，廖男失業且與妻子感情不睦，加上去年底收到服刑通知後壓力更大，竟萌生殺害2女兒念頭，上月23日中午，他騎乘機車載著2名女兒到貓羅溪畔，途中廖男向女兒說「要殺死你們！」抵達溪畔時，廖男拿出一條白色電線綁在樹上固定，向女兒示範將脖子套進電線圈圈的動作，並說「要吊死你們，他再自殺」等語。

廖男說完抱起一女兒，將她上舉推近電線圈，該女童害怕緊抓樹枝尖叫抵抗，廖男只好再抓起另名女童，推近電線圈，女童驚嚇放聲大哭，引起附近釣魚民眾梁姓男子上前查看制止，廖男不滿計畫遭阻，竟嗆聲「不然吊你嗎？不准報警，如果再多生閒事，要打死你」，梁男趕緊離開報警。

廖男見事跡敗露，匆匆帶2女離開，2女一到家馬上逃到附近伯父家躲藏，廖男又與林妻在電話中口角，下午3點竟又跑到哥哥家欲帶走2名女兒，兩人為此發生扭打，導致廖兄身體多處擦挫傷與裂傷，家人趕緊報警，廖男才逃離，警方在在當天晚間逮捕廖男。

廖男否認殺女，辯稱只是管教女兒。但檢警偵查發現，犯罪現場偏僻，非刻意走進，旁人無法發現舉動，樹上也纏繞一條電纜線且十分牢固，加上2女童指證歷歷，證人更證稱，與廖男通話時，曾說要帶小孩去自殺等語。

檢方審酌，廖男確實有殺害兩女童之意，其辯稱不足採信，檢方更痛斥廖男枉為人父，不願負擔照顧子女長大成人責任，僅因自身壓力萌生自殺念頭後，竟無勇氣獨自離世，反而要兩無辜又女結束生命同赴黃泉，彰顯廖男只是將兩幼女當成其財產，無視個人生命價值，因此請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/