為領「飛天豬提燈」母子走散 警化身臨時褓姆助團圓

2019-02-26 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對母子到參加中臺灣元宵燈會，媽媽為了排隊領「飛天豬小提燈」，一個不留神就與5歲兒子走散了，警方見男童在人群中哭喪著臉驚覺有異關心，得知原委後一把抱起男童充當臨時褓姆安撫，正準備透過服務站廣播就見男童媽媽焦急的前來詢問，順利助母子團圓。

台中市南屯區圓滿劇場最近正在舉辦中台灣元宵燈會，湧入大量參觀人潮，第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員李俊德前晚在場內巡邏時，發現一名5歲蔡姓男童哭喪著臉，員警驚覺有異趨前關心詢問，得知男童找不到媽媽，立即充當臨時褓姆，一把抱起陪他在人群中尋找家人，且為了安撫他害怕的情緒，還買了一杯木瓜牛奶讓他喝。

員警搜尋男童母親未果，正準備透過服務站廣播通知家人領回，此時男童的母親剛好前來詢問是否有尋獲小孩走失，順利讓他回到母親身邊，母親表示「我真的好著急啊！才一領到提燈，回過神，孩子竟不見了！」。

原來媽媽排隊為了領「飛天豬小提燈」，稍不留神，母子倆就被人潮沖散了，母親表示未來會更注意照顧男童，非常感謝員警的貼心協助；春社派出所長董立勳表示，父母攜帶孩童外出請留意其動向，確保其安全，平時訓練孩童背記家人聯絡資訊，以便適時提供，有助於快速通知家人。

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