菲籍華僑4兄妹想圓台灣夢未成 老三暴斃警助辦後事

2019-02-26 14:20

［記者楊政郡／台中報導］黃姓菲籍華僑4兄妹，20年來陸續到台灣定居，因受教育不高，且僅懂台語不會中文，4兄妹雖各自獨立生活，目前還都是打零工度日，53歲老三日前突然心肌梗塞暴斃，熱心員警協助處理後事，連繫兄妹才發現上情，4兄妹的「台灣夢」還在煎熬中。

台中市一分局警備隊警員林志營，日前經同事轉介得知53歲黃姓菲律賓華僑，因心肌梗塞送醫不治，無人處理後事，林員積極聯絡其52歲胞弟及54歲胞姊，得知黃家有5兄妹，在菲律賓出生，因家境困難父親又早逝，在菲律賓都僅有國小學歷，在菲國一家生活困難，其中4兄妹聽從父親遺言，有機會回台灣發展，也許會更好，20年前4兄妹陸續到台灣發展，抱持著「台灣夢」，希望在台灣生根，娶妻生子。

52歲四弟說，他們來台灣只會說台語不會中文，因生活壓力，也沒有機會再學習中文，每天只能打臨時工等勞力工作，收入微薄，5兄弟還有一人留在菲律賓生活，據他了解，來台4兄妹都是單身，生活都是困苦。

林員指出，4兄妹來台都是從事藍領勞力工作，死者老三有中風病史、未婚、獨居，四弟及54歲胞姊每月也只賺約1萬元，而55歲胞兄也是中低收入戶，對於三弟的喪葬費用，都心有餘力不足。

林員帶著黃男的二姊及四弟，逐一向南區區公所申請馬上關懷，並協助轉介張榮發慈善基金會，及台中市神岡區通天宮許永欣主委、台中市友愛及南清功德會等慈善團體申請補助，先期盼順利處理親人後事，度過難關。

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