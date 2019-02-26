南投「宵夜街」紅線掉漆 車主怨搶錢陷阱

2019-02-26 14:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市三和三路兩旁商家林立，入夜後依舊燈火通明，而有「宵夜街」美譽，也被警方列為交通維護管理的重點區域，惟因道路部分紅色標線嚴重褪色、掉漆，導致部分民眾被依違規停車開單而引發民怨，並質疑形同設陷阱搶人民的血汗錢，希望縣府能儘速改善。

汽機車駕駛朋友常常會抱怨，警察開紅單好像在搶錢，明明看似合法的場所，停了車離開再回來，往往便看到雨刷上夾了1張紅單，尤以南投市三和三路「宵夜街」最常見，往往令民眾覺得委曲又一肚子氣﹗

民眾說，南投市三和三路銜接中山街、中山南街一帶，有的紅線被鋪上的新柏油遮掩；有的則是嚴重褪色、掉漆，才會讓人誤以為是合法的停車地方，類似「非戰之罪」被開單，難道不能不繳罰款?

南投縣府工務處長陳錫梧指出，道路標線不管是紅色、白色或黃色，在長期風吹日曬雨淋環境中，的確很容易褪色、掉漆，因此該處每年均會針對標線問題編列經費進行汰舊換新工作，今年編列的經費約600萬元，惟在人力、經費有限情況下，也難面面俱到，若民眾有發現標線嚴重掉漆的路段，也可向該處交通工程科通報，以利排入優先執行重新劃線事宜。

其次，民眾若真因標線不清而被開單，也可檢附相關事證向監理單位申訴，經查證屬實，便可望被撤銷600至1200元不等的罰款，達到維護本身權益的目的。

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