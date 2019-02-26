西拉雅族為正名續打行政訴訟 與原民會法庭交鋒

2019-02-26 13:56

〔記者溫于德／台北報導〕台南平埔族群西拉雅族為爭取原住民身分並推動正名，提起行政訴訟；最高行政法院去年廢棄原判決發回更審。台北高等行政法院更一審今天上午開庭，西拉雅律師主張，原民身分不應以戶籍登記為前提，但原民會律師認為，國家雖願為其正名，但不符合法定要件。

全案起因為西拉雅族發起正名運動，但因不符合原住民身分法所稱的「平地原住民」要件，無法取得原住民身分，僅被當時台南縣政府認定是「市定原住民族」。為正名，時任台南大家長賴清德也於2015年2月間赴北高行遞狀，盼行政訴訟能成功替「西拉雅族」正名。

該案在2016年5月間宣判，合議庭認為，依現行原住民身分法相關規定與立法沿革，需具備兩要件，即除了需要台灣光復前、原籍在平地行政區內，且戶口調查簿登記其本人、直系血親尊親屬是原住民外，同時必須是申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民的「登記」要件。

合議庭因此認定，該案不符合原住民身分法中「並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者」之要件，依法不具有平地原住民身分，駁回請求確定身分訴訟。

案經上訴至最高行政法院，合議庭認定，原住民身分因血緣關係而來，身分之有無是與生俱來，並非國家權力恩賜，也非靠登記取得，基於案件調查不周全，發回北高行更審。

北高行上午再度開庭，庭前，西拉雅人手舉紙板大喊「懇請司法主張正義，還我西拉雅身分」；庭內則由律師林永頌強調，最高行當初發回意旨已指原民身分不應以戶籍登記為前提，加上總統蔡蔡英文也宣示要承認其為平地原住民、原民會也已對外承認，卻在訴訟上做相反主張，「講一套做一套，玩兩面手法」。

但原民會律師陳敬暐辯稱，原民會依法行政，國家也願意為族人正名，但本件重點並非國家是否承認其血統，而是原住民身分法就是為了保護特定對象，才會進行資格劃分及明定要件，但族人不符要件。

法官林秀圓聽畢雙方意見，庭末諭知全案5月7日上午續行準備程序。

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