24歲彭男擔任娃娃機主 竟以公有鑰匙行竊其他機台藍芽耳機

2019-02-26 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區中山路一處娃娃機店，被偷走4個價值1千多元的藍芽耳機，業者報警，警方調閱路口監視器，以車追人，逮捕彭男，原來彭男也是娃娃機台主，因持有公有鑰匙，竟偷走他人機台的物品，放到自營的機台內供民眾抓取，警方依竊罪嫌將他涵送法辦。

豐原分局社口派出所於本月11日凌晨1點左右，接獲業者報案指稱，其放在神岡區中山路娃娃機店裡的4個藍芽耳機遭竊取，警方隨即成立專案小組，積極調查。

經警方調閱上百支監視器，以車追人，發現有毒品前科的彭嫌男子（24歲）涉有重嫌，向台中地方法院聲請搜索票，將彭嫌查緝到案。

彭嫌供稱，因自己也經營娃娃機台，擁有公有鑰匙，見3台娃娃機沒有另外加鎖，於是以公有鑰匙開啟娃娃機，拿走4個價值1千多元的藍芽耳機，放在自營的機台內供人抓取，結果被人夾走了，警方偵訊後，全案依竊盜罪嫌函送。

社口派出所所長張翔諭表示，娃娃機台因投資門檻低，許多機台主為吸引顧客，紛紛放置小海螺音響或藍芽耳機等高價產品，除應設置監視器外，機台最好也要另外上鎖，以免有心人以公有鑰匙竊取財物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/