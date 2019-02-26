逃逸移工不想被遣返 男誆助留台反害移工被羈押

2019-02-26 13:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市許姓男子利用逃逸移工等待遣返收容中，卻仍想留在台灣賺錢心態，以個人名義及借、冒用他人名義，對逃逸移工提出竊盜告訴，讓移工從收容所至地檢署偵訊，因案件須調查時間，要移工認罪換取留在台灣，因有移工繳了錢最後仍遭遣返回國或遭羈押起訴而翻供，許男惡行才被揭露，共有35名移工受騙，前後詐得174萬元，新北地檢署今依涉犯誣告罪、偽證罪、偽造文書罪、詐欺取財等罪起訴許男。

起訴指出，前年12月間起，許男利用越南、印尼籍逃逸移工在收容所等待遣返回國，卻仍想繼續留在台灣工作賺取薪資，且移工對台灣入出境管理及刑事相關法規不了解的情況下，因聽說許男有管道可以協助替代收容而離開收容所，於是自行或透過友人聯繫許男，許男利用與逃逸移工取得聯繫或前往收容所會面的機會，向逃逸移工或其友人謊稱：「我會對移工提出竊盜告訴，只要配合認罪就能出收容所」，致使逃逸移工陷於錯誤，委由在台其他友人先交付許男訂金，並約定順利出所，再給付後金。

為避免犯行被發現，許男除以自己名義對逃逸移工提出竊盜告訴，還以2千元酬勞，向孫、張男借名提告，另還冒用廖男名義，向新北、桃園、宜蘭、南投等地檢署提告，部分承辦檢察官偵查後察覺有異，未對被告竊盜的移工做出限制出境處分，導致移工未能解除收容狀態繼續在台工作目的，且案件經檢方調查後，多簽結或嫌疑不足不起訴；此外，去年4月，許男還唆使潘姓男子做偽證，潘男因不希望阮姓逃逸移工被遣返，因此配合偽證，未料阮姓移工最後被判處有期徒刑6月確定，執行完後被驅逐出境，才知受騙，孫、張男涉嫌誣告罪與潘男涉嫌偽證罪部分，另案偵辦。

許男到案後坦承借用與冒用他人名義提告，但均經被害人同意，並辯稱阮姓逃逸移工確實有偷東西，否認誣告，因被害人指證歷歷，加上孫、張、潘男均承認配合許男，檢方依據許男LINE對話紀錄及帳冊，認定其犯行。

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