烈女不讓男子進屋 半夜梅川旁拉扯掉進溝渠

2019-02-26 13:15

［記者楊政郡／台中報導］40歲已婚林男，凌晨2時在許女服務的卡拉OK飲酒後，同搭計程車到許女住處，但不明原因，許女不想讓林進屋，而不下車改稱要回潭子父母住處，但林男幾分酒意，竟出手強拉許女下車，站在梅川東路旁拉拉扯扯，一個重心不穩，高挑許女跌落梅川，全身多處擦挫傷、牙齒斷裂，台中地院法官依強制及傷害罪判3月及拘役30日。

判決書指出，林男與許女是普通朋友關係，去年3月23日晚上10點到許女服務的卡拉OK飲酒，凌晨2時兩人同搭計程車回許女住處，但抵達梅川東路居所，許女不想讓林男進她的屋，但林男興致勃勃，許女改稱要原車回潭子父母老家，林男出手強拉許女下車。

兩人就在下車處梅川東路旁平台拉扯、吵架，而攔杆僅68公分高，許女身高172公分，依許女身高很容易跌落溝渠，兩人仍持續拉扯、吵鬧，驚動附近鄰居報案，此時許女一直往後退，退到攔杆處重心不穩掉落約3公尺深溝渠，造成顏面撕裂傷、頸部擦挫傷、鼻撕裂傷、口腔撕裂傷、牙齒斷裂、兩側上肢撕裂傷等傷害，員警到場發現溝渠內的許女，將她救起送醫。

林男辯稱許女自己想自殺跳溝，許女自始否認有自殺念頭，法官認為許女理應不會僅因與林吵架，且雙方僅是一般朋友，就萌生自殺念頭，顯然是林某卸責之詞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/