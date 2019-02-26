抗議天王柯賜海涉公司法 高院判1年4月

2019-02-26 12:51

〔記者楊國文／台北報導〕抗議天王柯賜海，被控以美化帳面及協助上市上櫃為由，不實繳納公司股東股款並逃漏營業稅被起訴，高等法院認定柯涉商業會計法、稅捐稽徵法等3罪，判他1年4月，得易科罰金，卻命令以每日最高上限3千元折算易科罰金，相當罕見，相當於繳納罰金144萬元才得免於牢獄之災；仍可上訴。

其他同案被告方面，劉若鈴判5月、溫婈秋7月、宋韋達8月、賴又甄4月，均得以每天1000元易科罰金，王再斌被判4月，得易科罰金12萬，緩刑3年；均可上訴。

柯賜海2007年間因詐欺等罪被判刑4年2月確定，入監服刑，3年後假釋出獄，須付保護管束。

檢方起訴指出，柯以出售存貨、投資等名義為幌子，幫劉女將原本資本額25萬元的品芳苑公司，虛偽增資到5000萬元，並改名聯立光電科技公司，再由柯擔任實際負責人，另指名王男掛名負責人。

此外，柯明知溫女所有之帝洋公司與聯立光電間並無實際交易，但為求逃漏聯立光電125萬元營業稅，竟夥同溫女共同填製不實會計憑證，開立帝洋不實會計憑證共4917萬，交付聯立光電當作進項憑證，聯立光電再以不實發票共2514萬元向國稅局申報、抵稅。

不過，柯出庭時仍否認犯罪，但台北地院不採信，將柯等六名被告均判有罪，其中，柯被判刑1年8月最重，雖得易科罰金，但命令以每日最高上限3千元折算易科罰金。檢方和柯均不服上訴高等法院，高院認定柯逃漏稅捐金額較一審認定的少，今改判柯1年4月徒刑，仍得易科罰金。柯今天未到法院聆判。

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