動用公司資金還款1.4億 孫道存挨告背信獲不起訴

2019-02-26 11:45

〔記者黃捷／台北報導〕太平洋電線規纜公司前負責人孫道存，遭太電前副董仝清筠指控挪用旗下太平洋光電公司的資金，替太設投資公司作保，致太平洋光電損失1.3億元。不過，因太平洋光電公司章程本來就允許對外保證，台北地檢署認為孫的做法並不涉犯背信，今處分不起訴。

仝清筠指控，太設投資2001年12月7日發行商業本票，向中興票券公司（後被兆豐票券合併）融資1.4億，孫道存當時未經董事會決議，擅自動用光電公司資金，購買價值為421餘萬、1億6849餘萬的2筆債券，替太設投資擔保。

此外，孫道存還簽發光電公司1.5億元本票供兆豐質押，兆豐2002年11月間依約求償，太電公司因此損失近1.4億元。

台北地檢署原將本案併高院審理，但最高法院2017年8月31日駁回上訴，孫道存被判刑3年確定，另將此案退回北檢偵辦。

孫道存入監服刑後，北檢曾偵對本案提訊他，但孫否認背信。北檢另調閱光電公司章程，發現並未限制公司對外保證，且光電多名員工也證稱，案發當時國內對於公司內控機制不比現今嚴格，仝清筠父親擔任董事長期間，也曾替關係企業作保，遂認定孫罪嫌不足，處分不起訴。

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