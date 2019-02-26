營造業少東種大麻自己吸 面臨7年以上徒刑

2019-02-26 10:49

［記者楊政郡／台中報導］24歲劉姓營造業少東，沒在自家公司上班，在別家營造業上班之際，白天工作，晚上竟在公司宿舍陽台、頂樓種植大麻，成功植珠，被查獲大麻成品6包、大麻花一罐（淨重140餘公克）、大麻植珠15珠，依毒品危害防制條例起訴，他自己吸食部分另案偵辦，將面臨七年以上有期徒刑。

檢察官調查，劉男的父親從事營造業，他沒在父親公司上班，而是在他人的營造業公司上班並寄宿。可是他在2018年7月間透過通訊軟體，向不詳姓名網友，相約台北市華山藝文中心附近見面，以4500元購入6顆大麻種子。

然後上網學習種植大麻的知識，添購室內種植的LED生長燈、溼度計、培養土等，在該公司位於東山路3、4樓宿舍區、頂樓開始種植。

很有耐心的將種子放入土壤，發芽後繼續施肥及澆水，植珠成長後，還剪下植珠枝條，再插枝於土壤，持續擴大栽種，同年10月成功栽種大麻花在室外陽台或溫室櫃內，再人工剪下大麻葉及大麻花，以曝曬或風乾方式，方便研磨後施用。

劉男原本是出於好奇，自己吸食之用，但他越種越有心得，檢警獲得情資，在同年11月底持搜索票到東山路該公司進行搜索，查獲大麻6包、大麻花一罐（淨重140餘公克）、大麻植珠15珠，及種植大麻的工具一批，他得知要臨七年以上徒刑，後悔莫及。他涉及吸食部分另行偵辦。

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