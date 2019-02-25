6獅子會捐助弱勢裝設住警器 消防呼籲公寓住戶踴躍申請

2019-02-25 23:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕國際獅子會300B2區第四專區第七分區與所屬分會基於「取之於社會用之於社會」精神，今天共同捐助聯合捐贈422只，市價12餘萬的住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊，將提供轄區獨居老人、低收入戶、資源回收戶及身心障礙者等對象裝設，更呼籲民眾踴躍申請裝設，希望藉由裝設住警器，提升普及率，守護更多市民。

今天的捐贈由國際獅子會300B2區第四專區第七分區主席潘阿省及所屬分會板橋女子獅子會長周素滿、板橋獅子會長蔡如林、文化獅子會長李麗春、新板獅子會長曾士原、祥和獅子會長許玉華等人共同捐贈，新北市消防局第一大隊長陳志瑋代表受贈。

陳志瑋說，5樓以下公寓建築物沒有設置消防系統，據近年來火災統計分析，這類建築物火災案件數最高，造成最多人命傷亡，為強化這類建築物居家安全，安裝住宅用火災警報器最能有效預防傷亡，加上其安裝簡單、價格便宜，偵測初期火災發生會發出高音量警報聲，提醒住戶立即逃生或滅火，全國已有數十起住警器示警成功，讓住戶及早逃生案例。

陳志瑋感謝國際獅子會第七分區及所屬五個分會，給予弱勢族群更多的溫暖與幫助，希望能藉此拋磚引玉，另提醒居住5樓以下公寓住宅，尚未申請住警器的新北市市民，可向鄰近分隊填寫申請表，符合資格者可發放1顆住警器自主安裝。

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