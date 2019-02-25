高雄中山大學清潔姨慘遭毆打 網友揚言肉搜

2019-02-25 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日臉書社群「黑色豪門企業」po出一段影片，影片中，在高雄中山大學，驚見1名打掃阿姨遭到毆打，因而倒臥在地，而打人的男子還拼命往她身上踹，男子口中挾帶髒話、念念有詞。有好心的民眾大聲喝斥，並告訴男子「不要跑，我要報警！」但男子仍舊不理會，自顧自的離開現場。

人手一機的網路時代，只要路見不平便能即刻錄影存證。今日臉書社群「黑色豪門企業」流出一段影片，內容為清潔阿姨因不明原因遭到毆打，影片一開始，有民眾遠遠地看見1名婦人不斷遭到男子的拳打腳踢，當鏡頭拉近後，婦人已被打倒在地，但男子仍然不死心地拼命攻擊，甚至口出惡言，路過的民眾錄影存證，並表示要報警處理，男子才快步走人。

網友在影片下方紛紛留言「畜生，打女人就不對，抄你媽個b」、「這社會真的沒救了」、「垃圾人！阿姨礙到你了嗎？」、「耖妳媽的是不是人！阿姨也打的下手，肉搜他」、「您如果是個男人，就不該動手打女人，估計腦震盪加熊貓眼了，您肯定不是男人，是個人人喊打的臭俗仔、垃圾」。

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