派駐中國天津8年帳戶剩50萬 法院判妻須還607萬元

2019-02-25 21:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市丁姓男子從1987年結婚後，就將存摺、印章交給妻子保管，委託妻子繳交家中水、電、瓦斯費及採買日用品費用，他卻指控，2006年被公司派駐中國擔任經理，存摺仍由妻子管理，沒想到2014年返台後，發現帳戶僅剩50多萬元，錢都被妻子轉做他用，丁男向法院提出返還不當得利之訴，桃園地院法官審理後認為，丁妻所花用的項目已超過丈夫授權範疇，判決丁妻須返還丈夫607萬元。

丁男說，婚後將存摺、印章交給妻子管理，由她處理家中日常開銷費用，之後他被任職的公司派駐中國擔任經理，存摺、印章仍交給妻子管理，8年後返台取回時，帳戶裡頭僅剩50餘萬元，這些年所賺的錢，除了日常生活所需費用，都被妻子擅自轉到個人帳戶作為他用，且都沒事先告知他，或徵詢他的同意。

丁妻則駁斥「擅自挪用」指控，她說，夫妻日常本來就互有代理關係，彼此間有相當程度的信任，丈夫在婚後將存摺、印章交給她管理，並授權提領款項支付家中日常開銷，因此她有權限使用帳戶內的存款，而她轉到自己帳戶的錢，主要都是用在丈夫投資的股票、家庭開銷及購地建屋。

丁妻說，像是購地建屋，也是希望給兩個孩子較大的生活空間，即使丈夫一開始沒同意，但購地建屋後他也知情，並曾參與裝潢等事宜。

不過，法官調閱丁妻所花費的項目，所謂的日常生活開銷除了水電費，還有子女遊學費、購買金飾、股票投資、借款給第三人賺取利息，這些動輒要數十萬元，與家庭日常生活開銷不同，而購地建屋更是龐大費用，已屬於「重大事項」，顯然超過丁男的授權範圍，兩人還曾因購地建屋一事危及婚姻，顯見丁妻在動用丈夫帳戶存款時，並未事先徵得同意，因此判決她須返還丈夫607萬元。

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