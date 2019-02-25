拖板車自撞隧道口 車頭稀爛 駕駛急送醫

2019-02-25 18:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市籍53歲陳姓男子，今天下午駕拖板車行經台61線西濱公路苗栗縣通霄鎮新埔段，失控衝撞隧道口，車頭撞成稀爛，陳男被救出急送醫，他右髖骨受傷意識清楚，酒測值零。通霄警方懷疑陳男精神不濟或低頭拿東西釀禍。

警方調查，陳姓男子下午2點37分駕拖板車行經台61線西濱公路北上116.5公里處，不慎失控衝撞隧道口，因撞擊力道大，車頭撞成全毀、前擋風玻璃碎裂、脫落。

通霄消防分隊到場，緊急將陳男送苗栗市大千醫院急救，他右髖骨受傷，意識清楚，酒測值零。

通霄警分局會同苗栗救難協會成員清理現場，請來拖吊車將車頭吊離，花了二個小時，才恢復交通順暢。

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