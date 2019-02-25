聽到老婆和「小王」嘿咻聲 男與友人抓姦也吃官司

2019-02-25 15:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］54歲徐姓男子的妻子出軌曾姓男子，徐妻甚至住進曾男位於桃園市觀音區租屋處，2017年元旦凌晨3點多，徐男得知妻子與曾男在租屋處發生性行為，趕抵時果然在門外聽到嘿咻聲，立即會同4名友人破門抓姦，強拉開棉被並攝影，還阻擋徐妻跟曾男離去，反被控告無故侵入住居、剝奪他人行動自由等罪嫌，徐男與37歲黃姓、32歲盧姓友人都被起訴，另2名徐姓、吳姓友人因未到案被通緝。

據悉，曾男是徐男、徐妻的共同友人，但徐妻卻出軌曾男，2017年元旦凌晨，徐男的友人黃男到曾男住處，在門外聽到裡頭有性行為的聲音，趕緊打電話要徐男前來抓姦，另找來吳男、徐男、盧男等人幫忙。

起訴指出，徐男等5人有人負責錄影、有人負責擋住門口，猛力撞開房門闖入後，強行掀開棉被拍攝僅穿內褲的徐妻及短褲的曾男，並對兩人說：「不要想走！」阻擋他們離開，徐男則火速將垃圾桶的衛生紙打包、報警。

徐男以錄影、衛生紙控告妻子及曾男涉嫌妨害家庭，但他會同友人抓姦的行為，也被反控無故侵入住居、剝奪他人行動自由罪，徐男等人坦承為了抓姦闖入曾男租屋處、不讓兩人離開，桃園地檢署檢察官偵結將徐男、黃男、盧男起訴，另2名徐男、吳男則被通緝。

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