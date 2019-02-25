承包基隆海生館亦涉詐貸3億 慶富老董再遭聲押

2019-02-25 14:59

〔記者黃建華／高雄報導〕詐貸63億遭羈押的慶富集團董事長陳慶男，高雄地院今天上午裁定准以追加保金3200萬元停止羈押獲釋，未料，隨即又遭高雄地檢署指揮調查局南機站，把陳慶男從高雄看守所帶回雄檢偵訊，調查慶富集團另承包的基隆海洋生態展示館弊案，亦涉嫌詐貸3億餘元，訊後再遭檢方聲請羈押禁見。

據了解，慶富子公司慶陽企業得標經營的基隆海生館，目前工程進度也停滯中，立委黃國昌上周於臉書貼文批評慶陽公司為無殼公司，卻與海科館簽約、順利取得BOT權利與地上權，2013年10月取得土地銀行9.5億元聯貸，「從公股銀行搬走了超過5億元，留下了連一根柱子都沒有擺爛工地」。

雄檢調查，目前進度停擺的海生館，恐與慶富集團得標海軍獵雷艦案後涉向多家銀行詐貸的手法相似，懷疑也涉嫌用不實文件來取得銀行貸款，因此今天上午將甫獲釋的陳慶男又指揮調查幹員帶回偵訊。

經檢方偵訊後發現，承作海科館興建工程案之慶陽海洋企業公司負責人陳慶男，明知2015、2016年間，該興建工程進度大幅落後，竟於先後3次指示慶陽海洋公司員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由該公司持向聯貸銀行申請核撥工程款，致銀行陷於錯誤，共核撥工程款新臺幣3億餘元，涉犯銀行法第125條之3第1項詐欺銀行罪及刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。迄記者發稿時，院方尚未開庭裁定。

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