松山商旅驚傳雙屍命案 疑母子輕生

2019-02-25 15:58

首次上稿 14:16

更新時間 15:58

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山區敦化北路四段巷子裡一間商務旅館，今日下午驚傳雙屍命案，1點30分時飯店人員發現一對男女陳屍在房間中，趕忙通報警消，目前警方已經趕到現場，據了解，現場有發現遺書，輕生的可能性大，詳細情況還有待警方釐清。

據指出，死者為一對母子，媽媽姓沈，74歲，兒子姓陳，38歲，飯店人員表示，2人持台灣護照剛回國，是在13日訂房，20日入住，這段時間很少外出，吃東西都叫外送，本來是在今天要退房，卻遲遲沒出現，進房門才發現2人已經死亡。

警方在房內發現一個行李箱，有寫家屬聯絡電話，以及一張字條表示請家屬諒解尊重，房間內還發現兩瓶塑膠罐裝的透明液體，聞起來有刺鼻的味道，尚無法確定是何種液體，目前警方已經聯絡媽媽的妹妹前來釐清。

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