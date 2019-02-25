大數據資料奏效 少年隊廟會陣頭尋獲協尋少年

2019-02-25 12:50

〔記者黃建華／高雄報導〕一名16歲少年「小亦」輟學、逃家，並違反少年事件處理法遭高雄少年及家事法院裁定保護管束，卻未如期向保護官報到、接受輔導，日前遭撤銷保護管束，改為感化教育，高市少年警察隊接獲法院通報協尋，運用大數據分析，於左營一處廟會陣頭活動尋獲小亦，將他帶回歸案。

少年隊指出，小亦自幼父母離異，由父親監護照顧，因父親罹患腎臟重症僅能以打零工維生，照顧小亦的責任便落於祖母身上，但隔代教養，導致小亦求學階段時而輟學、逃家；後因違反少年事件處理法案遭高雄少年及家事法院裁定保護管束。

小亦自國中畢業後即加入廟會陣頭，隨陣頭四處奔波，賺取生活費用，期能協助家中經濟。

由於長期在外從事廟會活動，加上祖母識字不多，對少家法院寄送的通知文書均不以為意，殊不知裁定保護管束，需按時前往少家法院報到，接受保護官輔導，小亦未能如期報到，保護管束遭撤銷，改為感化教育，日前少家法院發布協尋，少年隊運用大數據分析，於左營區左營下路與元帝路口一處廟會遶境陣頭人群中尋獲小亦。

當警方表明身分時，小亦向警方表示因要多賺點生活費寄給祖母，所以跟著陣頭四處活動。

小亦希望警方不要驚動其他團員，警方答應從廟會陣頭的另一方帶他離開，小亦願坦然的面對過去自己所鑄成的錯誤，接受法律的制裁。

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