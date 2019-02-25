自印名片裝成大公司經理 騙女友6萬元 判關4個月

2019-02-25 12:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子鄭聖儒2017年6月冒印宏碁公司經理名片及律師印章，誆騙徐姓女友，還宣稱幫她應徵上同公司員工，將可以領到9萬薪水、還有出差費。徐女不疑有他，借6萬元給男友當生活費。徐女的父親因找不到女兒，通報失蹤，警方找到徐女及鄭男時，戳破鄭男謊言。基隆地方法院依偽造文書、詐欺等罪，判處鄭男有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，鄭男印好宏碁公司經理的名片之後，冒名騙女友自己是該公司經理，更稱已幫女友應徵上工作，甚至偽製宏碁公司薪資單，並印上盜刻的宏碁公司法務部門蔡姓律師印章，取信女友。

徐女見狀不疑有他，將自身的銀行提款卡及6萬現金交給男友，供兩人生活使用。

徐女與鄭男同居之後，徐父找不到女兒下落，只好報警處理，將女兒列為失蹤人口。警方在汽車旅館臨檢時，找到徐女與鄭男，將兩人帶回派出所。警方詢問時，戳破鄭男謊言，徐女憤而對男友提出詐欺告訴。

徐女向法官表示，給男友的6萬元當中，只要求他還一半，因為自己也有花費；而鄭男則在審訊過程中，將3萬元先還給女友。

法官則認為，鄭男觸犯普通詐欺及偽造文書等罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，另詐得徐女3萬元，依法宣告沒收，如不能沒收則追徵其價。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/