日本遊客好感動！遺失背包獲得一大群人幫忙

2019-02-25 11:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕這個小故事再度體現台灣最美的風景就是「人情味」！

到台灣自由行的日本青年田原，從台鐵新左營站搭公車到蓮池潭，將內有護照及證件的斜背包，遺落在公車；熱心民眾獲知，幫他撥打110報案，員警趕到現場查看，獲得台灣導遊協助翻譯，員警透過客運公司聯繫到司機，再騎警車前去拿取，再帶回蓮池潭交還給田原，裡頭的證件及現金，分毫不差，讓田原感動不已。

2月16日上午約9點半，高雄市左營分局舊城派出所獲報，指蓮池潭風景區遊客中心有日本人需要協助，調派警員郭婷雅到場了解。

原來田原單獨到台灣自由行，於16日上午約9點，在台鐵新左營站搭乘南台灣客運紅51號公車，抵達蓮池潭風景區下車後，赫然發現隨身斜背包遺落在公車。

因為裡頭有護照、日本證件及現金約台幣5000元，田原心急如焚，熱心民眾得知他的困境，協助打電話報案。

郭婷雅用手機翻譯軟體跟田原溝通過程，一名台灣日語導遊得知，主動協助翻譯，確認相關資訊後，郭婷雅透過南台灣客運服務中心，聯繫紅51號的郭姓司機查看，所幸斜背包還在車上。

因公車已回到台鐵新左營站，郭婷雅騎機車前去拿取，再趕回蓮池潭遊客中心交給田原；田原清點確認證件及現金都沒有短少，頻頻感謝警察、導遊、司機及民眾幫忙。

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