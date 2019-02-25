出租帳戶給博弈公司 女子捲入詐欺案吃洗錢官司

2019-02-25 11:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名劉姓女子在臉書的打工社團看到自稱線上博弈公司要租用銀行帳戶的訊息，貪圖月租金1萬8千元，就把存摺、提款卡給出租，卻被拿去犯案詐騙，高雄地檢署偵查時，劉女辯稱受騙，但檢方仍將她依違反洗錢防制法起訴。

檢方起訴指出，劉姓女子前年10月間將名下的郵局存摺、提款卡與密碼以每月租金1萬8千元的代價，租給不詳姓名人士，並透過超商店對店方式寄送給對方。同年11月1日，就有邱姓民眾遭到冒充銀行客服人員的電話，以服務人員操作錯誤，要求邱某到自動提款機取消訂單，詐騙走2萬9985元。

檢警查出詐騙集團犯案所用的銀行帳戶為劉女所有，將她傳訊到案，劉女雖辯稱是在臉書打工社團看到有自稱合法線上博弈公司要租用帳戶給客戶使用，因貪圖每月1萬8千元租金才聯繫把帳戶出租，沒想到會被拿去詐欺犯案，辯稱她也是受害被騙。

不過，檢方認為劉女已在社會工作三年，並非涉世未深，已可預知對方取得帳戶可能涉及不法，認為她是卸責之詞。認劉女涉嫌詐欺幫助犯與洗錢防制法，將她依刑責較重的洗錢防制法起訴，可處6個月以上有期徒刑。

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