神棍詐財 「錢水流轉」術改運 婦人被詐56萬多元

2019-02-25 11:25

〔記者黃建華／高雄報導〕一名陳姓神棍自稱宮壇師傅，可藉由「錢水流轉」術幫事業不順的蔣姓婦人改運，要她把衣物跟錢財暫時放在他的宮壇一段時間再返還，由他燒香拜佛幫蔣女改變運勢，前後騙蔣女匯款50次，詐得56萬7603元花光不還，蔣女發現受騙提告，高雄地檢署偵結，將陳男依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳姓男子透過朋友認識蔣姓婦人，得知蔣女因事業不順與購置房產等問題而欲尋求改運，認有機可趁，自稱自己是嘉義縣某宮壇的師傅，要求蔣女從2017年3月起將衣物、錢財暫時放在其宮壇再返還，由他燒香拜佛，藉口可用這種「錢水流轉」方式幫蔣女改變運勢。蔣女信以為真，前後多次交付髮飾、衣物並匯款50次，共56萬7603元給陳男。

不過，蔣女的運勢並未真的改善，要求陳男返還暫時寄放神壇的錢財，陳男卻以錢已花光，拒不還錢，蔣女才知受騙，並向高雄地檢署提告。

檢方偵查時，陳男坦承犯行，並表示錢已花用。檢方因此將他依詐欺取財罪嫌起訴。

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