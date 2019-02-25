質疑男同志捐血安全被批假消息 百合正義會告陳時中等6人

2019-02-25 11:10

〔記者錢利忠／台北報導〕針對衛福部曾預告修正「捐血者健康標準」，放寬「5年無男男性行為、6個月未吸毒即可捐血」，台灣百合正義會曾對捐血篩檢機制提出相關質疑，後來卻被「台灣事實查核中心」以內容「部分錯誤」為由澄清；百合正義會質疑衛福部及相關單位抹黑，今向台北地檢署控告衛福部長陳時中、疾病管制署署長周志浩、血液基金會董事長侯勝茂、基金會公關處長黎蕾、台灣事實查核中心總編審黃兆徽及台大醫師謝思民等6人誹謗。

衛福部食藥署去年預告修正捐血者健康標準條文，將男男間性行為、吸食毒品者，由永不得捐血放寬為5年內未發生男男間性行為與暫緩6個月可捐血，引發百合正義會等民間團體抗議，但衛福部長陳時中強調，新制有人權的意義，且在安全的前提下進行，可確保血品的品質。

百合正義會則召開記者會認為，衛福部無法有效降低愛滋病感染，且現行對於血品的核酸檢測法無法百分之百有效，現在開放男同志與吸毒者有條件捐血，等於是強迫全台醫院接受可能有愛滋等高風險病毒的捐血進入供血系統，讓人民陷入病毒輸血的恐慌中。

食藥署預告放寬「捐血者健康標準」後，引發各界討論，後來食藥署考量各界所提意見相當分歧，決定好好審視，決議仍維持現狀，包括有男男性行為、吸毒者等規定，都暫時不做改變。

食藥署也強調，國內所提供的血品經由捐血中心採用最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法檢驗，HIV檢驗陰性的血品才會供醫療使用；自2013年2月起，血品全面採用NAT檢驗後，未曾發生因輸血感染愛滋案例。

去年6月13日，百合正義會製作影片質疑，放寬吸毒者及曾有男性間性行為者得捐血之規定，可能造成危害捐血及輸血者健康，後來衛福部即於去年7月20日宣布暫緩實施修正；去年11月13日衛福部官網刊登「LINE群組轉傳的捐血害命影片是假的！別再傳了！」一文，製作該影片的百合正義會則認為，衛福部藉澄清之名行抹黑之實，為此於今天提出告訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/