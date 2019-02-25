偷車賊變裝以為人不知 警鷹眼查行蹤

2019-02-25 10:08

〔記者黃建華／高雄報導〕一名偷車賊日前見路旁機車忘了拔下鑰匙，竟趁機騎走，一路逆向行駛、半路還變裝，企圖蒙混警方調閱監視器追蹤行車軌跡，但還是被鍥而不捨的員警眼尖識破，追緝一個多月順利在前晚逮獲郭姓竊嫌。

新興分局自強路派出所員警日前接獲周姓女子報案，表示停放於中華四路段上的機車，因上班鑰匙忘記拔而被偷了，警方調閱監視器發現，一名年籍不詳的平頭中年男子案發前即在附近徘徊，隨後發現該車未拔鑰匙便跨上車直接騎走，手法相當老練。

警方擴大調閱沿線監視器追查，赫見竊嫌非常狡詐，一路以逆向方式騎乘，期間更換裝騎乘，增加警方調閱的困難。所幸，警方不甘就此放棄仍過濾相關資料並持續調閱後，近日終於鎖定一名郭男（58歲）涉有重嫌。

前（23）日晚間9時許，專案人員前往郭男住處，並出示行竊時遭錄下的監視器畫面，郭男自知犯行敗露，配合警方返所釐清案情。

經查，郭嫌平時遊手好閒，見到別人的機車鑰匙未拔就心生歹念，小聰明的他還將另一面偷來車牌懸掛在該機車上，想藉此躲過警方的查緝，所幸法網恢恢疏而不漏，最終仍遭自強所警方鎖定行蹤進而查獲。全案警訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

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