慶富老董陳慶男湊出追加保金3200萬 停止羈押！

2019-02-25 09:53

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富造船集團董事長陳慶男被控詐貸63億元違反銀行法等案遭羈押，高雄地院今裁定追加保證金額准予變更為新臺幣3200萬元，因陳的家屬已繳納保金，准予停止羈押，但限制住居、出境，須每日向前鎮警分局復興派報到一次。此外，陳慶男須提供24小時不關機之手機門號給法院及高雄市警局前鎮分局，且應隨時接聽法院和警方查詢行蹤之來電，並陳報平時使用車輛的車牌號碼給前鎮警分局。

慶富老董陳慶男被控涉嫌詐貸63億元，在檢方偵查時因認罪獲800萬元交保候傳，未料，去年6月因同案被告的兒子陳偉志棄保潛逃海外，高雄地院擔心陳慶男也有棄保潛逃之虞，裁定追加保金1億元。

陳因籌不出，後來追加保證金變更為5200萬元。但陳還是籌不出，去年10月底又聲請追加保金減為3200萬元。

高雄地院審酌被告名下公司資產已遭凍結，且延押期將於3月初到期，檢方並無積極證據可證明陳將詐貸金額挪用，認被告目前之經濟狀況已無力提出更多保證金，否則當無不儘速辦理加保以回復自由之理，准予被告以已繳納之3200萬元具保，准予停止羈押，使本案於審判確定前保有已繳納之追加保證金3200萬元，更能確保被告將來不致輕易棄保逃匿，而能遵期到庭就審，且第一審所餘押期亦可作為警惕被告就審之保全手段，如此反而有利於法院後續審判程序之順利進行，加上先前的800萬元保證金，被告陳慶男在本案共有4000萬元之擔保金。

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