警員偷吃小三 line9小時被判賠100萬

2019-02-25 09:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕郭姓警員偷吃有家室的同事蔡婦，以70萬元遮羞費私下和解後，又藕斷絲連欲約會，私訊長達 9小時，違反當初和解協定，結果被高雄高分院判決賠償100萬違約金定讞，足足是地院判賠的5倍，荷包大失血。

據了解，前年5月30日上午，蔡姓工程師發現妻子手機內有郭姓警員傳送LINE錄音檔及文字等鹹濕淫穢等訊息，經追問下，妻子坦承與同事郭員發生婚外情，雙方並於隔月1日雙方簽訂和解書，郭員同意給付70萬元給蔡夫，且不再與她連絡，否則願賠償違約金200萬元。

不料，郭員在蔡婦尚未與其夫辦理離婚登記前，於同年9月8日上午，用手機LINE通訊軟體陸續聯繫，內容談及性關係，並主動傳值班表予蔡婦，相約29日至台南汽車旅館，蔡夫認為他違反協定，請求違約金200萬元。

郭員則指稱，案發當天兩造談判，他發現蔡婦遭其夫毆打，後又因蔡婦以死相逼，而被迫簽立和解書。況且，此次是蔡婦主動聯繫，也未提及要去汽車旅館，自認沒有違反規定。

橋頭地院判決郭員賠償20萬元後，他和蔡夫均不服上訴，2審合議庭認為，和解書規定郭員不得主動聯絡，就是要斷絕2人關係，縱使蔡婦先以LINE傳遞訊息，郭員讀取後仍不得回覆，但2人卻陸續、間斷地互相傳遞訊息長達9小時之久，明顯違反和解書的真意，不符合誠信原則，判決郭員加碼給付80萬元，總共要付100萬並確定。

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