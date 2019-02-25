住家火災急領70多萬 救命錢卻掉了...

2019-02-25 09:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名洪姓男子1月25日因住家火警，攜帶現金74萬6千元投宿旅館，過程中一度到超商買菸，沒想到卻不翼而飛，超商放置失物區招領，直到2月19日才交給警方，鳳山偵查隊連日來找到洪姓失主，並向銀行確認他有提領大筆現金紀錄，今通知洪男領回現金。

鳳山分局偵查隊2月19日晚間接獲新甲所通報，指稱大明路1家超商店長拾獲74萬6千元，1月底店內有發現1個紙袋，內有1罐運動飲料、1張金銀島名片及1包以遠東銀行紙包覆東西。

警方表示，店長以為是麵包，放在店內失物區，等待客人招領，因均無人來認領，直到2月19日，欲將該物清除，打開後發現內有現金74萬6千元，立即報警處理。

偵查隊隊長郭家峰秉同理心，認為失主一定急如熱鍋螞蟻，金額龐大且均為銀行臨櫃提領，每捆10萬有押行員姓名，不排除是來路不明贓款，指示依照刑案偵辦模式，分別從銀行提領端、遺失物系統、金銀島住客及超商錄影逐一調閱、清查，並請鑑識人員協助採證。

但因拾獲日期迄今已逾半個月，初始並無具體進展，經查1月25日有一起火災案與60萬遺失案為同一報案人洪男（54）歲，經鑑識人員比對紙袋上炭痕跡且有焦味，並調閱金銀島汽車旅館資料，洪男確實有住宿資料，銀行也函復洪男有提領大筆現金紀錄，確認該筆現金為洪男遺失，通知他至偵查隊領回。

警方指出，洪男因住家火警，將要用來繳款的現金攜出，並投宿汽車旅館，其間外出至附近超商買菸，因家中突遭火災精神恍惚，不慎將東西遺落在超商。

洪男感謝警方找遺失家當、保命錢，警方謙稱這是分內之事，不忘提醒洪男沒立即要用的錢要存至銀行，以免再遺失。

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