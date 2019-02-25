華航機師偷吃酒店妹 射後不理還當街大打出手...

2019-02-25 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕華航一​名張姓已婚機師過去上酒店，認識一名段姓酒女，背著妻子與段女發生性關係，不料卻射後不理，段女憤而向張妻嗆聲，還與張男在街上大打出手，兩人互告傷害，台北地院最近判段女拘役20日、張男30日。

根據《蘋果》報導，40多歲的張姓機師在2016年認識段女，兩人認識後相繼在台中林酒店、段女家中發生多次性關係，但張男事後卻逐漸疏遠，段不願放棄，最後決定對張妻下手，先在LINE成立群組嗆張妻。

張男當時發現不妙，才向妻子懺悔，沒想到段女變本加厲騷擾兩人，當時段女怒嗆「今天不弄垮你們這對假面夫妻，不讓你兒子知道你父母的真面目，我跟你姓，我會把保險套撿起來帶去警局做筆錄」，張妻最後決定對段女提告。

另外，去年2月張男去上班時，在街上巧遇段女，兩人竟當街大打出手，雙方互告傷害，且堅不和解撤告。法官最終認定，2人確實有動手拉扯、推打對方，依傷害罪判段女拘役20日、張男30日；至於張妻對段女提告妨害家庭部分，目前仍由法院審理中。

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