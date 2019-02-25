獨家》餐廳女老闆遭裝GPS跟監 檢：覬覦財力動機可怕

2019-02-25 00:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕實在太恐怖！新竹縣經營餐廳的林姓女子，多次發現遭一名陌生男子跟蹤、監視，精神差點崩潰而報警求助，結果警方在她車子底盤發現被裝衛星定位設備，並從綑綁的膠帶採集到指紋並比對出嫌犯鄭姓男子，可怕的是，鄭男被逮卻始終不肯供出裝GPS的動機，檢方為此合理懷疑他鎖定林女餐廳生意好、財力佳，而生覬覦之心，除依妨害秘密罪嫌起訴外，更罕見地建請院方從重量刑！

檢警調查，鄭男與林女素不相識，明知無法律上正當理由，竟在去年間於林女所經營的餐廳前，擅自在林女自小客車底盤下裝設衛星定位設備（GPS），使該自小客車所在位置、行經路線等非公開之動靜行止及狀態等紀錄，傳送至自己設定的手機與電腦上而儲存竊錄。

經林女多次發現遭鄭男跟蹤，心生疑竇而報警處理，經警發現林女車上的GPS並採集指紋送驗，確定是鄭男而查悉上情。

鄭男到案後，坦承在林女自小客車底盤下安裝GPS。林女則說自己從去年6月間起，就不斷遭人跟蹤、監視。直到去年10月報警後，警方才在她車上找到GPS。

刑事警察局鑑識人員表示，是從林女自小客車底盤下拆解的GPS外纏繞黑色膠帶上，發現存有鄭男的指紋，才循線比對出他的身分。檢方依刑法竊錄他人非公開活動罪嫌，起訴鄭男。

檢方強調，林女與鄭男素不相識，而鄭男落網後，一直未能提出他在林女車上偷裝GPS的合理說明，由於林女去年2月起開設餐廳，外人可從餐廳的臉書粉絲專頁，得知餐廳生意頗佳，檢方懷疑本案恐遭外人認為林女財力頗佳，而生覬覦之心，有事實足認鄭男犯罪動機不純，為懲不法，建請地院從重量刑。

餐廳女老闆遭陌生人裝GPS跟監 ，檢方懷疑是遭歹徒覬覦財力的可怕動機！（記者蔡彰盛攝）

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