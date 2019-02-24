見女友與男性親暱互動 作勢毆打才知那是「未來岳父」

2019-02-24 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕1名家住台南市的29歲男子，近期內北上找25歲的女友，卻在新北市永和區的1間薑母鴨店內，看見她與2名男子親暱互動，男子醋勁大發、火冒三丈上前理論，作勢毆打對方，事後得知2人是女方的父親與哥哥，相當懊悔認為自己完蛋了。

根據《三立新聞網》報導，店家發現男子欲與客人發生肢體衝突，還作勢要強行帶女子上車遭到抵抗，連忙找來警方控制現場，警網將驅車先行離開的男子攔下，雙方進派出所釐清案情，女朋友才表示那2人是自己的兄長與父親，男子臉色立刻大變。

警方指出，男子自承一時情緒激動，才會做出脫序舉動，他的車內還被搜出1把西瓜刀，對於差點誤傷「岳父」感到相當懊悔，女方則表示男子在交往期間脾氣火爆，自己不堪負荷壓力才會北上找家人談心，警方將全案依照違反社會秩序維護法移送。

PTT鄉民們得知這起事件後，都認為男子太過衝動，建議女方「預防性分手」，以免未來遭逢憾事，也有鄉民提到「已經不再是未來岳父了」、「小魏賣衝崩」、「這種以後就是分屍老婆的人渣」、「可能是身材高壯的關係吧，可惜腦子可能比較小」、「8+9不意外」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/