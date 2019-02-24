遺書留「生活好辛苦」 男疑注射藥物過量自殺身亡

2019-02-24 20:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區42歲陳姓男子，因不明原因萌生自殺念頭，今日上午趁著家人不注意，在房內注射過量不明藥物輕生，直到下午2時許，家人發現後緊急撥打119求救，警消獲報趕赴現場救援，但陳男已倒臥在房內，明顯死亡多時，一旁還有注射針筒，疑似注射藥物過量致死。

警方調查，陳男為轄區治安人口，有多項毒品前科，與家人同住在五股中直路，今日下午2時許，陳母準備進門找兒子，未料一推開房門發現陳男趴在地上毫無反應，一旁還有注射針筒，雖然緊急撥打電話求救，但仍挽回不了悲劇。

鑑識人員封鎖現場勘驗，發現房門無破壞痕跡，也無打鬥跡象，在房間找到一封陳男留下的遺書，內容僅透露「生活好辛苦」，初步排除外力介入，至於輕生原因為何，仍待檢警進一步相驗後釐清。

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