不滿薪資待遇落跑 4外勞落網

2019-02-24 15:57

［記者陳賢義／台東報導］台東大武警分局森永所警執行交通稽查，察覺1輛由屏東開往台東方向的自小客車行跡詭譎，攔查發現車上載有2男2女越南籍外勞，詢問時神情慌亂支吾其詞，帶返所查明身分，其中3人是逃逸外勞，另名則是持觀光證在台打工逾期，訊後，依法移送移民署台東專勤隊偵辦。

「警察先生不好意思，我們趕時間」森永所警李奕學、李佳瑩、郭彥成、林琬玲連袂執行交通稽查，發現1輛由屏東開往台東方向的自小客車，見警攔檢突然減速，察覺事有蹊蹺，揮搖交管棒示意停車，車內4名外勞神情立變慌張，要求出現證件，更顯不知所措，駕駛為卸責，連忙聲稱趕時間，警方不為所動，將4名越南籍外勞帶回查證身分。

4名越南籍外勞到案供稱，之前在台從事看護工及製造業技工等工作，因對原公司的薪資待遇不滿意，才會曠職逃逸尋求更好的工作。警方呼籲不可隨意僱用未經勞委會許可的外籍勞工，如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申聘的外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，以保障我國及外國勞工的合法就業權益。

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