平安符不離身也沒用 他攜毒果汁包就逮

2019-02-24 15:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子大白天走在路上搖搖晃晃差點跌倒，警方巡經以為他身體不適上前關心，結果竟查到一袋標榜「純手工製作，採用新鮮原料」的毒果汁包，以及一個裝有平安符的紅包袋，王男表示紅包是新年期間求來保平安，沒想到還是沒用；警方則斥責，幹壞事神明不會保祐。

台中市第一分局大誠分駐所警員陳永祥、黃柏傑當天巡經中區中華路二段時，發現40歲王男走路搖晃，精神不濟，原以為他身體上前關心，未料王男見警莫名緊張，眼神閃爍，經查王男有槍砲、傷害等前科更加深警方的懷疑，起初王男供稱因為平時做工耗體力，前一天又通宵打麻將睡眠不足，走路才會搖搖晃晃。

王男隨後為取信警方還主動拿出隨身攜帶的一個裝有平安符的紅包後，再拿出一袋果汁包給警方查看，聲稱紅包是保平安用，而果汁包是用來解酒；警方仔累檢視，發現果汁包標榜「純手工製作，採用新鮮原料」成分和營養標示均有印在背面，幾可亂真。

經透過毒品試劑檢測該果汁包裝的粉狀物，竟是吸食後會出現失去理智、發瘋、幻覺等狀況的第二級新興毒品甲基卡西酮成，王男警訊中供稱，該毒品係與友人飲酒時，友人提供的解酒物，從未使用過，也不知道竟是毒品，並嘆氣道為了保平安，新年路期間特地去廟宇求取平安符，並用紅包裝起來片刻不離身，想不到還是沒用；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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