小姐弟上學前偷跑離家 警沿街查訪半小時尋回

2019-02-24 15:06

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一對就讀國小的陳姓小姊弟昨趁上學前偷跑出家門，讓陳姓母親嚇得趕緊請求員警協助，警方調閱住家週邊路口監視器查訪，並沿途尋找，約半小時後總算找回小姐弟，原來兩人跑到鄰近的書局想買小文具； 陳母接獲消息趕至派出所後，對於警方快速找回兒女非常感謝。

家住善化的陳姓母親昨上午原要送一對姐弟上學，但整理好家務準備出門時，卻發現姐弟倆丟下書包人卻不見蹤影，四處尋找也找不到人，擔心兩姊弟年幼且口語表達能力不佳，深怕遭不明人士帶走或發生意外，陳母趕緊到善化派出所報案協尋。

警方獲報後隨即調閱住家週邊的監視器，釐清小姐弟可能的去向，並查訪附近鄰居、商家等，員警也研判，小姐弟徒步離開家裡又未騎乘腳踏車，應不至於離家太遠，沿街搜尋約30分鐘後，果然在善化市區街口發現兩名幼童，確認就是失蹤的陳姓小姊弟。

警方調查，原來小姐弟兩人跑到附近的書局想購買小文具，最後在離家500公尺的地方被警方發現，陳姓母親接獲消息，趕緊到派出所接回小姐弟，才結束一場驚魂記。事後，陳母也相當感謝員警的協助，避免2名年幼的孩子發生危險憾事。

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