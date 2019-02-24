聯合國軍醫來台廝守終生？！七旬婦遭詐300萬元

2019-02-24 14:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中70歲林姓婦人日前接到一通未顯示來電，對方利用「猜猜我是誰」詐騙手法，使婦人以為對方是20多年未見旅居國外的友人小惠，「小惠」隨即介紹「聯合國軍醫」給她當朋友，卻以可讓兩人廝守終生為由，先後要求林婦付機票、退休金轉帳費用，最後林婦匯出300多萬元才知被騙。

「小惠」先稱她認識一名在敘利亞服役的軍醫，希望林婦跟對方可先試著做朋友看看，隨後有另名男子假冒敘利亞軍醫，天天以電話向婦人噓寒問暖，短短20天不到，就跟婦人說希望能脫離軍旅生活來台和婦人結婚，但需1,750美元（新台幣約54,000元），辦理退休事宜，婦人不疑有他匯出第一筆款項。

之後婦人收到一封自稱聯合國的電子郵件，表示1,750美元已經收到，但由於該軍醫是部隊核心幹部，他的退休事宜和常人不同，必須經層層關卡，所以還需手續費9,550美金（新台幣30萬元），婦人繼續匯出第二筆款項。

詐團食髓知味，又巧立各種名目，如軍醫的機票錢、退休金轉帳費用等等，害婦人前後共匯出6筆款項，損失約300多萬新台幣。

婦人一開始誤信對方為久未謀面的朋友小惠，進而信任她所介紹的軍醫，雙方從未見過面，單靠手機的溫情攻勢，就讓婦人陷入熱戀迷思，對這場騙局深信不疑，後來因女兒回家過年得知經過，發覺媽媽一定遭到詐騙了，苦勸她向警方報案。

刑事局指出，「假交友詐騙」是特別針對熟齡民眾發展出的詐騙行為，通常會放長線釣大魚，先用俊男美女圖來吸引被害人的目光，跟被害人建立一陣子感情之後才會下手，如遇境外來電（手機+號、市話009、002）、未顯示來電、外國人主動加臉書，認識時間短就以結婚為前提，借錢、匯款等都要特別當心。

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