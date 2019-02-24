隱身市場服裝行竟是詐團洗錢處 不法所達2400餘萬

2019-02-24 13:21

〔記者陳薏云／新北報導〕服裝行成詐騙集團洗錢手段！新北市永和區一間隱身市場旁的服裝行，以向中國批發服裝為由，替詐騙集團洗錢，再從中抽取回扣，不法所得更高達2400餘萬。永和警方掌握線報，於日前服裝行拘提52歲錡姓女老闆以及3名員工，並查獲現金134餘萬新台幣，全案依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

去年中國上海發生多起假公安詐騙案件，經台灣警方與中國接洽，發現該詐騙集團機房設立於台灣台中區，查獲詐騙集團後，發現其中一名黃姓詐欺犯一直與在永和區開設服裝行的錡女有大量金錢往來，警方因此鎖定追查。

經查發現，錡女透過向中國購買成衣為由，於中國成立金融帳戶，由詐騙集團中國方匯入人民幣予錡女後，錡女再將新台幣匯予黃姓詐欺犯。將在中國的詐騙所得，成功洗成新台幣交付詐騙集團。

警方調查，該詐騙集團主謀20歲的父親即為錡女的男友，兩人交往5年，一開始錡女安分做著成衣生意，43歲黃姓男友則從事冷氣維修工程，去年底由黃男介紹，讓錡女與從事詐騙集團的兒子接上線，從此開始替黃男兒子洗錢。

因錡女開設服裝行，定時須向中國批發衣服，因此於中國有多個帳戶，錡女便以要省匯差、訂貨為由，收受詐騙集團騙得的人民幣贓款，收到款項後，再扣除回扣，轉匯新台幣予黃男兒子。

警方更發現錡女找來服裝業同業，以地下匯兌方式，向同業表示「有管道可以換到匯差較低的人民幣」，並與詐騙集團合作，將詐欺所得匯入同業戶頭中，分散被查獲的風險。

警方蒐集相關事證後，上月底前往服裝行拘提錡女、其男友、女兒等4人，並查扣新臺幣134餘萬、人民幣1256元、點鈔機、中國地區銀行卡12張等贓證物。錡女向警方辯稱，不知黃男兒子提供的人民幣為詐騙所得，稱黃男僅告知「有認識的人可以換到便宜的人民幣」，警方訊後將4人依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

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