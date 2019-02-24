醉男河堤公園遭射殺自就醫 現場竟無彈殼與血跡

2019-02-24 12:30

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區蘆堤寵物公園，昨晚9時許驚傳槍擊案，45歲陳姓男子在該處散步時，突遭人從後開槍射殺，導致陳男左後背中彈，緊急被友人開車送醫，才讓整起事件曝光，而陳男就醫後初步治療已無生命危險，他供稱因為喝醉酒行經該處時，不滿遭狗吠，與飼主爆發口角才遭槍擊，但供詞卻與載他就醫的友人有出入，警方懷疑另有隱情，目前正持續追查中。

蘆洲分局表示，昨晚9時許，陳男背部中槍後由友人開車送往台北市中興醫院，但到院後院方無法處理傷口，才將陳男轉送至台北市馬偕醫院，經院方診斷為槍傷，陳男左手臂中槍，子彈從左後背貫穿，所幸就醫後無生命危險，院方也立即通報警方。

起初陳男向警方供稱，當晚他喝酒後到蘆堤寵物公園附近找朋友，但途中遇到3名男子在遛狗，他因為不滿狗對他狂吠，與對方爆發爭執後才遭對方開槍射殺，3人行兇後隨即逃離現場，他才趕緊找友人求救協助送醫。

對此蘆洲分局表示，轄區警員立即趕赴調查，但現場卻找不到任何血跡與彈殼，事後詢問協助送醫的友人，發現友人說詞與陳男的說法有極大出入，懷疑陳男有所保留，初步調查疑似是債務糾紛爆衝突，目前已鎖定開槍的嫌犯，警方正全力追查中。

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