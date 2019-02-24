男友「射後不理」 21歲未婚媽涉殺子 淚崩悔恨…

2019-02-24 12:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣發生21歲劉姓年輕未婚媽媽涉嫌將出生不到1週的兒子殺死案件。檢警調查，這非劉女第1次未婚懷孕，但此次男嬰的生父「射後不理」，劉女也沒料到懷孕，也似乎沒有想要將男嬰留下，因此趁接回兒子、家中沒人之際，涉嫌把兒子淹死，丟棄在住家前的變電箱後草叢，並瞞著家人「把孩子送給乾爹養了！」

檢警調查，劉女於4年前，也曾未婚懷孕，並產下1子，現已3歲；劉女與當時孩子的爸原本預計要結婚，但男方因強盜案，被判刑入監，兒子由男方家人認領扶養。

之後，劉女另結新歡，在分手後才發現再度懷孕，但因沒錢墮胎，加上劉女母親想抱孫子，遂先順從母意，將孩子生下來。

劉女於去年12月15日將男嬰產下，並於21日將男嬰接回家後，發現家中沒人，帶著男嬰到住家不到50公尺的土地公廟，涉嫌在土地公廟內的水槽，將男嬰淹死，以棗紅色塑膠袋包裹，丟棄在住家的變電箱後草叢，並瞞著家人「把孩子送給乾爹養了！」

因男嬰出生後，遲遲沒有到戶政事務所報戶口，衛政單位根據醫院生產記錄通報，也發現男嬰都沒有去接種疫苗，前往訪查時，劉女更辯「我沒有生產，僅是去切腫瘤！」引人疑竇，遂報警協助。

劉女面對警方查訪，也謊稱「把孩子送給乾爹養了！」經通知「乾爹」到場，劉女才吐露實情稱，「本來就不想留下，也養不起」，並於製作筆錄時，一度淚崩，表示：「對不起兒子，若有緣，再當她兒子！」

記者走訪劉女住家，劉母應門，對於女兒涉嫌殺孫一事，不願回應，但透過門縫，可見劉母眼眶泛紅，似乎也對此事感到痛心與不捨。

苗栗地檢署認為劉女涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，於昨天深夜向苗栗地院聲請羈押獲准，劉女被裁定羈押禁見。

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