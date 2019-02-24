天氣濕冷 新北消防隊菜市場宣導瓦斯安全

2019-02-24 11:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕近日天氣寒冷許多民眾為了保暖，都會將家中門窗緊閉，倘若在室內使用熱水器、瓦斯爐，又未依規定檢測，則容易發生一氧化碳中毒事件，輕則送醫救治，重則送命。新北市消防局第六大隊，為了民眾安全，今日上午特別前往汐止區中正市場進行宣導，希望來買菜的婆婆媽媽們能多注意使用瓦斯時的安全。

新北市消防局第六大隊組長呂秉儒、小隊長葉昭仁上午8時許帶領隊員，前往轄區內人潮較多的中正市場內，對購物的民眾進行宣導，除了發放宣導品外，也提醒民眾在天氣寒冷時，更要注意室內通風，以策安全。

組長呂秉儒呼籲，避免一氧化碳中毒，要謹記五要三不口訣。要保持環境通風、要選擇正確形式的熱水器、要使用有貼有標準檢驗局檢驗合格標示及 TGAS標示的熱水器，要請合格技術士安裝並將施工標籤張貼在熱水器本體及排氣管、要請合格技術士進行檢修或汰換熱水器；不可在室內燃燒木材（炭）或煤油暖爐取暖、不可在室內密閉空間使用瓦斯爐煮火鍋或燒水、不可在密閉車庫或空氣不流通的地下室長時間發動車輛。

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