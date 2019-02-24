《還願》邪門「慈孤觀音」引熱議 網友：已經招來不善的東西...

2019-02-24 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》結合本土元素與實境遊戲行銷，於全球遊戲銷售榜創下佳績，貫穿此遊戲劇情的虛構邪神「慈孤觀音」讓不少網友頭皮發麻，有網友信誓旦旦表示，近期的熱潮讓遊戲裡恭迎慈孤觀音的語句成為流行語，招來了「不善」的東西，引來網友熱烈討論；但也有網友持反論，認為該遊戲就是要人不要迷信，居然還有不科學的言論出現。

有網友在噗浪上發文表示，提醒大家沒有所謂的「慈孤觀音」，而近期網路上流行遊戲中的台詞「恭迎慈孤觀音，度世靈顯四方」，雖然是流行語，一個梗，但語言是有力量的，「不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。

此外，該網友強調不要相信慈孤觀音的存在、不要確定祂的價值、不要認可祂的能力、不要對祂祈求，這跟自找招錢仙、筆仙、碟仙沒什麼兩樣。網友還稱自己「已商請關老爺先處理掉聚集的黑色」、「但是如果依然跟風再起，可能就不是我單純講講就好，如果在乎朋友家人安全，請停止私神崇拜」。

此噗浪在網路上引起討論，有不少網友稱自己看到慈孤觀音像也感到不舒服，但也有網友卻相當不以為意，認為該遊戲就是要告訴人迷信與神棍的可怕，竟然會有人對遊戲虛構角色出現離譜幻想：「這樣不就又開始迷信了嗎」、「遊戲本身為第一人稱3D視角，觀看者很容易產生3D暈、精神不濟的症狀，在這種情況下很有可能會受到遊戲內容的暗示，後續產生某些不舒服的反應」。

慈孤觀音設計取材為何？民俗信仰「紫姑」易請難送

遊戲中的慈孤觀音造型邪門，除了面目詭異、手腳指甲銳利如鋒、眉心有佛教的「雙魚」圖案，手持佛、道兩教法器，頭上還頂有牛角，讓人感覺並非善類。遊戲團隊雖尚未明講創作原型，但目前普遍被網友認定是取材自中國民間信仰的廁神「紫姑」，據傳只要朝天合手一拜，紫姑立馬大駕光臨，但想送走卻不容易，粵語歇後語中有一句「屎坑三姑，易請難送」就源於此俗。

相傳紫姑為妾，遭正宮妻子施虐死於茅廁，之後受人敬拜，有占卜吉凶之能力，學者認為有許多地區在中秋節的扶乩，皆是由紫姑的習俗所演變，如廣東、福建、臺灣鹿港等地的「籃仔姑」、臺灣的「椅仔姑」。

然而，《還願》的發售日正巧就是元宵節，且紫姑的故事背景也與遊戲結局呼應，除了讓網友認識古老習俗，也讓人更讚嘆製作團隊的用心。

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